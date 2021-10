Roccat lance sa gamme de tapis de souris Sense

Il est fini le temps des tapis de souris minimalistes. Si dans la bureautique beaucoup ont même décidé de s’en passer – ce qui n’est pas des plus confortables d’ailleurs – côté gaming, on opte tous pour de grands tapis. Les constructeurs l’ont bien compris comme Roccat avec sa nouvelle gamme Sense.

Cette gamme Sense comprend plusieurs modèles chacun proposé en tailles différentes.

Le Sense Core propose l’essentiel avec une base en caoutchouc antidérapante et un revêtement microtissé pour une bonne glisse. Ce tapis est proposé en trois tailles mini (250 x 210 mm), square (450 x 450 mm) et XXL (900 x 420 mm) respectivement vendus à 7, 13 et 15€.

Le Sense Icon est un tapis orné du logo de la marque Roccat avec une surface traitée en résine pour une résistance à l’eau et une bonne glisse. La base est en caoutchouc antidérapant. Proposé en square et XXL, ces tapis sont vendus respectivement à 20 et 30€.

Le Sense CRTL dispose d’une surface vulcanisée imperméable, résistante et thermo traitée permettant une bonne précision tout en offrant une bonne durabilité. La base est là encore en caoutchouc et ce tapis possède des coutures renforcées. Proposé en square et XXL, le prix est respectivement de 30 et 40€.

Enfin le Sense Pro bénéficie d’un tissu militaire avec un maillage en polyester resserré pour une surface de contact ferme et rapide. Les bordures du tapis sont protégées par des coutures résistantes et la base en caoutchouc est antidérapante. Proposé en square et XXL, les modèles sont vendus respectivement à 30 et 50€.

Bref, il y en a pour toutes les bourses et avec des tailles qui devraient correspondre aux bureaux de divers gamers.