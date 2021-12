OlliOlli World sortira début février 2022

Après deux OlliOlli avec un gameplay en 2D, l’équipe de Roll7 se lance dans la 3D avec son OlliOlli World prévu sur toutes les plateformes actuelles. Vous allez pouvoir vous lancer dès février prochain.

Roll7 et Private Division dévoilent une nouvelle vidéo et de nouvelles images d’OlliOlli World pour fêter l’annonce de la date de sortie du jeu. Les fans de skateboard sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC vont pouvoir prendre leur planche virtuel et se lancer dès le 8 février 2022. Ceux qui précommanderont le jeu auront droit à divers objets in-game comme une tête du seigneur des lapins, un t-shirt de héros, un plateau de skate de héros, des tatouages et un poignet.

Par ailleurs, outre la version standard, l’éditeur prévoit une OlliOlli World Rad Edition en version dématérialisé et en précommande dès à présent. Cette édition comprend :

Le jeu de base OlliOlli World ;

; La première extension d’histoire « Skateurs du néant » qui contient un biome inédit ainsi que de nouveaux niveaux, personnages, éléments de gameplay et objets de personnalisation. Sortie prévue pour l’été 2022 ;

La deuxième extension d’histoire qui contient un autre biome inédit ainsi que de nouveaux niveaux, personnages, éléments de gameplay et objets de personnalisation. Sortie prévue pour l’automne 2022 ;

L’objet de personnalisation dématérialisé « Plateau de skate Rencontre du 3e type ».

OlliOlli World mêle action, plateforme et skateboard et propose donc un gameplay plus évolué par rapport aux premiers volets même si on va retrouver le système de l’état de flux des précédents pour l’exécution des figures. A vous d’explorer le monde de Radlandia à la recherche des divinités du skate et en allant à la rencontre de ses habitants. Vous pourrez créer votre propre avatar avec de nombreux réglages de personnalisations.

Le jeu proposera également deux modes multujoueurs asynchrones : la ligue du Gnarvana et le portail du Gnarvana. Le premier met en compétition des joueurs de même niveau pour voir qui obtiendra le meilleur score à travers divers défis. Plus vous monterez en rang et plus vous pourrez récupérer des récompenses.

Dans le Portail de Gnarvana, vous pourrez créer vos propres niveaux en jouant sur des paramètres et les partager avec la communauté avec un simple code virtuel unique à 8 chiffres.

OlliOlli World sera disponible le 8 février 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.