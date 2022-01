CES 2022 – HyperX annonce un casque gaming à très grande autonomie et divers accessoires

Le CES 2022 est l’occasion pour nombre d’accessoiristes d’annoncer leurs nouvelles gammes. HyperX Gaming ne déroge pas à la règle et dévoile une série de produits pour les joueurs sur PC.

Le premier produit se démarque de la concurrence sur un point non négligeable. Ainsi avec le casque gaming HyperX Cloud Alpha Wireless, le fabricant clame une autonomie de plus de 300 heures. Pour vous donner un ordre de grandeur, la majorité des casques peinent aux alentours de 30 heures maximum. Il faudra évidemment pouvoir tester cela pour juger de la véracité de cette affirmation. En tous les cas, dans le pire des cas, l’autonomie de ce casque sera nettement supérieur à toute la concurrence. Ce modèle possède des haut-parleurs de 50 mm et offre une expérience DTS Headphone:X. Pour le gaming, il est doté d’un micro anti-bruit amovible avec un indicateur LED et des commandes sur les écouteurs. Ce casque sera disponible au premier trimestre 2022.

Le second casque annoncé est le HyperX Cloud II rose filaire. Comme son l’indique avec son coloris blanc et rose, il propose un look différent tout en permettant de bénéficier d’un son surround virtuel 7.1. Les écouteurs de 53 mm bénéficient d’une mousse à mémoire de forme et d’un similicuir. Le cadre en aluminium devrait offrir une bonne robustesse. Les commandes permettent de régler le volume du jeu mais aussi du microphone anti-bruit intégré. Ce dernier est d’ailleurs détachable au besoin. Ce casque sera disponible courant février 2022.

Le troisième casque annoncé est l’HyperX Cloud Core DTS. A l’instar de l’Alpha Wireless, ce casque filaire bénéficie de la technologie DTS Headphone:X pour une spatialisation audio 3D. Comme les autres casques, il possède un cadre en aluminium et un arceau réglable et ses écouteurs sont dotés de mémoire à mémoire de forme et de similicuir doux pour un bon confort. Le microphone anti-bruit amovible est certifié Discord et TeamSpeak. Ce casque est attendu pour le premier trimestre 2022.

HyperX dévoile également son pad HyperX Clutch Wireless. Pour les joueurs sur smartphones, ce pad sans fil est compatible avec les appareils mobiles Android grâce au Bluetooth 4.2. Cette manette a d’ailleurs était pensé pour les smartphones puisqu’elle intègre un clip détachable et réglable. Son autonomie atteint les 19 heures grâce à la batterie intégrée rechargeable. La manette est fournie avec un câble USB-C vers USB-A pour que vous puissiez vous en servir également sur votre PC. Sortie prévue premier trimestre 2022.

Pour les joueurs sur PC, HyperX va également lancer sa souris HyperX Pulsefire Haste Wireless. Sa coque en nid d’abeille rend cette souris ultra-légère pour des mouvements rapides et précis. Pour un maximum d’efficacité, HyperX a opté pour une connexion sans fil à faible latence sur la fréquence 2,4 GHz. L’autonomie de cette souris atteint les 100 heures avec une seule charge. Côté boutons, l’HyperX Pulsefire Haste Wireless propose six boutons programmables et une mémoire intégrée. Chaque bouton bénéficie de commutateurs TTC Golden Micro Dustproof offrant une durabilité de 80 millions de clics. Pour une bonne glisse, cette souris dispose également de patins PTFE. Cette souris est également prévue pour ce premier trimestre 2022.

Le dernier accessoire annoncé est le clavier mécanique HyperX Alloy Origins 65. Compact avec un facteur de forme de 65%, ce clavier semble idéal pour ceux qui ont peu de place sur leur bureau. Les commutateurs HyperX devraient offrir performance et longévité avec une durée de 80 millions de clics par commutateur. Ce clavier est également disponible avec des commutateurs linéaires HyperX Red ou des commutateurs tactiles HyperX Aqua. Les touches sont rétroéclairées RGB avec cinq niveaux de luminosité réglables. Vous pourrez le régler à votre guise et vos besoins via le logiciel HyperX Ngenuity. Sortie prévue courant février 2022.