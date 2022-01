Leisure Suit Larry va débarquer sur mobiles

Les plus anciens d’entre vous ont sans doute connu la série des Leisure Suit Larry composés de jeux d’aventure un brin coquin mettant en scène Larry Laffer dans sa quête de séduction et plus si affinités. Larry va débarquer sur mobiles.

Assemble Entertainment et le développeur Crazybunch annonce la sortie de l’adaptation de Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice sur iOS et Android. Disponible donc dès à présent dans les stores respectifs pour 15€, vous allez pouvoir vous lancer dans cette aventure où Larry Laffer explorera l’archipel de Kalaua’a à la recherche de son grand amour, Faith. Le seul indice que Larry possède est le signal faiblard du smartphone PiPhone de sa dulcinée. Mais il va être difficile de résister aux temptations de cet archipel regorgeant de femmes sublimes. Au joueur de décider s’il restera fidèle ou se laissera aller. La chair pourrait bien être faible n’est-ce pas? 😉

Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice est disponible dès à présent sur iOS et Android. Le jeu était déjà sorti sur PS4/Pro, Xbox One/X et Switch.