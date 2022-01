Découvrez du gameplay de Life is Strange Remastered Collection

La compilation regroupant les deux premiers volets de Life is Strange arrive dans quelques jours sous une forme remasterisée. Vous allez pouvoir (re)découvrir l’aventure sous un nouveau jour… enfin un peu plus tard dans le jour 😉

Annoncé il y a quelques temps déjà, Square Enix va donc sortir sur PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia Life is Strange Remastered Collection le 1er février 2022. Histoire de vous faire un peu rêver ou attirer l’attention à des fans de jeux d’aventure qui n’auraient pas joué aux premiers épisodes à savoir Life is Strange et Life is Strange Bedore the Storm, Square Enix propose de découvrir une vidéo de gameplay que vous trouverez ci-dessous mais aussi une vidéo comparant l’ancienne et la nouvelle version.

Les deux jeux vont bénéficie de diverses améliorations comme :

Le rendu en 4K native dans le moteur Unreal 4, avec une refonte du processus d’éclairage ;

Des nouveaux modèles de personnages améliorés pour la 4K et dotés d’un plus grand nombre de polygones et de détails morphologiques ;

Tous les modèles de personnages sont dotés d’animations plus expressives et riches en émotion, de mouvements de cheveux plus naturels et de larmes et blessures améliorées, entre autres ;

Les larmes et les expressions de Max sont plus détaillées grâce aux effets spéciaux améliorés ;

Les expressions et les yeux de Nathan et Chloe ont été retravaillés ;

De nouvelles animations de synchronisation labiale ;

De nouveaux éléments scéniques améliorés pour proposer plus de reflets et de meilleures textures ;

Des modèles et matériaux améliorés pour les objets clés, comme le seau dans les toilettes.

Life is Strange Remastered Edition est prévu sur PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia pour le 1er février 2022. Il sortira sur Switch plus tard dans l’année. Cette compilation est compatible avec les PS5 et XSX/S.

Original vs Remastered

