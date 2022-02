Nouvelle vidéo pour l’extension La Reine Sorcière de Destiny 2

La prochaine extension de Destiny 2 arrive dans trois semaines. Nombre de gardiens comme votre serviteur s’y préparent. Bungie dévoile une nouvelle vidéo.

Vous pouvez aller regarder la dite vidéo ci-dessous évoquant les armes et les équipements qui nous attendent à la fin du mois. Parmi les nouveautés, un nouveau type d’arme va faire son apparition. Il s’agit du Glaive qui permet à la fois de trancher les ennemis mais également de tirer. La vidéo nous permet également de découvrir les futurs armes et équipements exotiques qu’il faudra tenter de récupérer via des quêtes probablement.

La vidéo permet de découvrir les armes et équipements notamment :

Grande Ouverture : qui permet de tirer des missiles en mode automatique (requiert le pass saisonnier)

Parasite : un lance-grenade qui tire des vers et augmente les dégâts

Osteo Striga : Un pistolet mitrailleur qui déclenche une explosion toxique

Glaive de Titan : déploie un bouclier protecteur

Glaive d’Arcaniste : déploie une tourelle curative

Glaive de Chasseur : Libère un traqueur de foutre en chaîne

L’autre grand nouveauté sera la possibilité de créer ses propres armes. On devrait avoir un plus grand contrôle sur les différentes caractéristiques de l’arme qu’on veut créer. On devrait en savoir un peu plus d’ici la sortie de l’extension.

Destiny 2 La Reine Sorcière est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia pour le 22 février 2022.