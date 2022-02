Elgato sort un nouveau panneau LED, le Key Light Mini

BLOC INFO Constructeur Elgato Type Eclairage, Panneau LED ACHETEZ SUR Amazon

Dans le domaine de la vidéo comme de la photo, un bon éclairage est crucial. Elgato s’est depuis un moment spécialisé dans les accessoires facilitant la vie des créateurs de contenus. En voici un nouveau sous la forme d’un nouveau modèle de leur Key Light, le Key Light Mini.

Comme son nom l’indique, il s’agit du plus petit panneau LED qu’Elgato propose dès à présent. Portable et facile à installer sur un pied ou sur une caméra, le Key Light Mini va vous permettre de bien vous éclairer lors des vidéoconférences ou lorsque vous vloggez. Son format compact (15×10 cm) facile à la fois son transport et son placement dans les endroits les plus exigus. Vous pourrez ainsi vous en servir pour éclairer tous types de sujets.

Doté d’un châssis en métal, le Key Light Mini repose sur des LED Osram premium alimentés par une batterie rechargeable. Une pleine charge offre 2h de fonctionnement à 100% de luminosité ou 4h à 50%. Si vous vous en servez branché sur le secteur, un mode dérivé permet de ne pas passer par la batterie pour la préserver.

Le Key Light Mini offre une luminosité maximale de 800 lumens. Celle-ci peut être ajusté. Il en va de même pour la plage de températures allant de 2900 à 7000 K pour qui veut ajuster un éclairage plus ou moins chaud ou froid. Les réglages peuvent être fait sur le panneau grâce à des contrôles intégrés ou, comme les autres modèles Key Light, via l’application Elgato Control Center sur iOS, Android, MacOS et Windows si vous le reliez au même réseau Wi-Fi chez vous. Les possesseurs d’Elgato Stream Deck pourront le contrôler également.

Le filetage 1/4″ permet au Key Light Mini d’être installé sur un trépied, une caméra, un bras articulé, etc. Vous pourrez même le placer sur toute surface métallique grâce à un panneau arrière magnétique.

L’Elgato Key Light Mini est disponible dès à présent pour 99€.