AOC sort un moniteur estampillé League of Legends

Pour les fanatiques du MOBA League of Legends qui veulent jouer aux couleurs du jeu de Riot Games, AOC annonce son moniteur officiel via son label AGON.

Le moniteur AGON Pro AG275QXL du constructeur AOC a de quoi attirer les grands fans de League of Legends. Hormis un design reprend la direction visuelle du jeu, ce moniteur présente des caractéristiques qui devraient ravir les gamers.

Moniteur à dalle IPS de 27 pouces, il propose une résolution QHD (2560 x 1440) avec un taux de rafraîchissement de 170 Hz et un temps de réponse de 1 ms GtG. Il est également compatible Adaptive Sync via l’AMD FreeSync Premium. Vos jeux favoris devraient donc bénéficier d’une bonne fluidité que ce soit League of Legends ou n’importe quel FPS. Pour les jeux compatibles, vous pourrez jouer en mode HDR grâce à la certification VESA DisplayHDR 400 pour profiter d’un maximum de détail dans les zones sombres ou claires. Toujours pour que vous puissiez apprécier une image de qualité, l’AGON Pro AG275QXL possède également la fonction Shadow Control et un mode Flicker-Free.

Pour ceux qui sont focalisés à League of Legends, AOC a intégré à ce moniteur un mode dédié avec un QuickSwitch League of Legends, des sons uniques à la mise en route et à l’arrêt du moniteur, du Light FX Sync et une interface signé LoL.

L’AGON Pro AG275QXL Edition League of Legends sera disponible courant mars 2022 pour environ 540€.