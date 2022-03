Test – Maono HD300T – Un microphone XLR/USB polyvalent et accessible

BLOC INFO Constructeur Maono Genre Microphone ACHETEZ Maono

Maono commence à se faire un nom dans le domaine du son avec du matériel plutôt abordable en direction des créateurs de contenu, livestreamers et autres podcasteurs. Avec ce microphone USB/XRL, Maono propose un pack prêt à l’emploi pour qui veut améliorer la prise de son pour ses productions.

Trouver un microphone accessible offrant un bon son n’est pas forcément une chose aisée compte tenu du choix et du budget que vous avez. Avec le HD300T, Maono propose un microphone polyvalent avec tous les accessoires utiles pour un prix abordable (env. 80€). Pour ce prix, vous aurez non seulement un microphone mais aussi un pied, un filtre anti-pop, une suspension anti-choc et les câbles. En gros, il s’agit d’un kit prêt à l’emploi.

Contrairement aux microphones visant les créateurs de contenu principalement conçus pour être utilisés sur un pied ou un bras articulé, Maono a opté pour un design classique de microphone de poing. De ce fait, on peut s’en servir aussi bien installé sur son pied, sur un bras mais aussi à le prendre en main pour des usages divers comme le chant, l’animation, etc. Le point le plus intéressant est la double connectique. En effet, vous pourrez non seulement vous en servir avec son connecteur XLR pour les tables de mixage et interfaces audio mais aussi en USB et donc le relier tout simplement à votre ordinateur. Là encore, Maono a opté pour la polyvalence de son HD300T.

Pour faciliter le monitoring, Maono a également intégré une prise casque 3,5mm avec zéro latence. Vous aurez donc un retour de qualité directement du micro sans devoir brancher votre casque audio sur un autre appareil. Pour contrôler le volume, des boutons + et – sont disposés sur le micro tout comme un interrupteur pour le couper. A noter toutefois que ce monitoring et les boutons de volume ne fonctionnent qu’en mode USB. De type cardioïde, le son capture ce qui se trouve face à lui en évitant de trop capter les sons environnants. J’ai été agréablement surpris par la qualité de la prise de son. Si cela n’atteint pas les sommets des microphones plus professionnels, le Maono HD300T fait son job avec un son neutre et utilisable immédiatement. Les plus aguerris pourront toujours travailler ce son avec un peu d’égalisation en fonction de la voix. Il ne s’agit toutefois pas d’un micro-canon donc pour une qualité optimale, vous devrez être assez près du micro. Mais pour sûr, le résultat est très largement supérieur à tout microphone embarqué sur les appareils photo, les smartphones ou les webcam et c’est cela l’essentiel.

Au final, le HD300T est une belle réussite offrant pour un prix imbattable tout ce que vous aurez besoin pour enregistrer votre voix avec une bonne qualité et de manière simple.