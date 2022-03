Microids dévoile la Limidead Edition de The House of the Dead Remake

Voilà donc un titre collector pour les fans du vieux titre de Sega que Forever Entertainment et Microids nous ressortent dans une version remake par MegaPixel Studio.

En partenariat avec Forever Entertainment et MegaPixel Studio, Microids va donc éditer une version physique collector nommée The House of the Dead Remake Limidead Edition. Cette édition comprendra les éléments suivants :

Le jeu The House of the Dead : Remake

Une boîte exclusive avec lenticulaire

Deux silhouettes de zombie

Une planche de stickers

Pour rappel, The House of the Dead fut un shooter arcade où on devait tirer avec un pistolet sur les zombies apparaissant à l’écran. Evidemment le passage sur consoles a demandé d’être adapté par la suite. Cette version est basé sur la version arcade sortie en 1997 et a bénéficié d’améliorations graphiques et sonores. De nouveaux modes sont aussi à l’ordre du jour. Il sera possible de jouer seul ou à deux en utilisant deux Joy-Cons.

The House of the Dead Remake Limidead Edition sortira le 26 mai 2022 sur Switch. Et pour ceux qui veulent juste le jeu, The House of the Dead Remake sera disponible en version digitale sur le Nintendo eShop dès le 7 avril 2022.