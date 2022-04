La Paris Games Week revient en 2022

Après 3 ans d’absence en raison de la pandémie de CoVid-19, le show français va rouvrir ses portes pour l’édition 2022 à l’automne prochain.

Le SELL annonce ainsi que la Paris Games Week, PGW pour les intimes, va de nouveau être organisé à Paris Expo Porte de Versailles pour l’édition 2022. Le show se déroulera ainsi du 2 au 6 novembre 2022 histoire de rassembler les fans de jeux vidéo français et européens. Il faut juste espérer que la pandémie ou tout autre évènement particulier d’ici là nous laissent tranquille histoire qu’on puisse fêter notre passion n’est-ce pas?

« Le jeu vidéo français va retrouver sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau ! Nous allons offrir à toutes nos communautés de joueuses et de joueurs si engagées, cet événement de référence qu’ils ont contribué à façonner depuis plus de 10 ans et qui a tant manqué. Nous avons mis à profit ces deux dernières années pour concevoir cette édition ; des retrouvailles qui s’annoncent inoubliables » commente Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL.

Rendez-vous donc en novembre prochain.