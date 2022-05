Deux nouveaux DLC pour Lego Star Wars La Saga Skywalker

Nous sommes les 4 mai, journée iconique pour tous les fans de Star Wars. Parmi les nombreuses célébrations, Warner Bros Games lance deux DLC pour son dernier Lego Star Wars La Saga Skywalker.

Dès à présent, les fans du jeu – on vous proposera son test prochainement – peuvent aller récupérer les deux DLC suivants :

The Mandalorian Saison 2 Character Pack

Star Wars The Bad Batch Character Pack

Ces deux DLC vous proposent de nouveaux personnages. Le DLC The Mandalorian Saison 2 comprend ainsi Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand et Moff Gideon. Le DLC Star Wars The Bad Batch comprend Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo. Il faudra débourser 3€ par pack. Vous pouvez aussi acheter le pack de collection de personnages qui regroupe 7 packs de personnages dont ces deux derniers. Si vous aviez acheté la version Deluxe Edition du jeu, ces deux nouveaux DLC sont disponibles gratuitement puisque faisant partie du pack de collection de personnages.

Lego Star Wars La Saga Skywalker est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.