Les stories débarquent sur l’application Xbox

Tous les réseaux sociaux semblent tous obsédés par le concept des stories. C’est donc au tour de Microsoft de s’y mettre pour tous les fans Xbox.

Ainsi avec la mise à jour de ce mois de mai, Microsoft va ajouter une nouvelle fonctionnalité sur l’application Xbox sur iOS et Android, les stories.

Comme celles sur Instagram et d’autres réseaux sociaux, les stories sur l’application Xbox fonctionneront de la même manière. Vous pourrez ainsi partager facilement des vidéos, des captures d’écran et vos succès via l’application. Votre fil d’actualité devrait donc s’étoffer des posts de vos amis Xbox. Evidemment, vous pourrez répondre aux stories de vos amis via un message ou avec une réaction rapide.

Encore un réseau social de plus à vous… coltiner 😉