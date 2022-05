Ubisoft+ va débarquer sur les consoles PlayStation

A l’instar d’un EA Play, Ubisoft avait lancé son service par abonnement Ubisoft+ il y a de cela quelques temps sur PC puis ensuite sur Stadia et Amazon Luna. Ubisoft confirme l’arrivée de son service pour les consoles PlayStation.

Avec Ubisoft+, les joueurs abonnés auront un accès illimitée à une centaine de titres de l’éditeur dont les dernières sorties, les versions premium, les packs ou encore les récompenses.

Mais avant même le lancement d’Ubisoft+ dans sa version complète, l’éditeur français va proposer dès le 24 mai prochain Ubisoft+ Classics, un service dédié aux abonnés PlayStation Plus. Avec Ubisoft+ Classics, les abonnés auront droit dès le jour de lancement aux 27 titres suivants :

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

En tout, Ubisoft compte proposer jusqu’à 50 titres sur ce service d’ici la fin de l’année 2022. A noter qu’Ubisoft+ Classics fait partie des futurs abonnements PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium. Si vous disposez d’un de ces deux abonnements, vous profiterez gratuitement d’Ubisoft+ Classics.

Quand à la date de lancement d’Ubisoft+, il va falloir patienter encore un peu.