Sony dévoile la liste des jeux gratuits pour les futurs abonnés PlayStation Plus Extra et Premium

La refonte des services par abonnement de Sony débarque dans un petit mois. Le constructeur dévoile enfin la liste non exhaustive des jeux dont jouiront les abonnés PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium.

Je vous rappelle qu’en lieu et place de ses deux abonnements actuels que sont PlayStation Plus et PlayStation Now, Sony avait annoncé il y a quelques temps une restructuration de ses services par abonnement en rassemblant les deux services sous la bannière PlayStation Plus mais avec trois paliers aux tarifs et aux contenus différents. Je vous laisse le soin d’aller lire notre article décrivant les différences via ce lien.

Jusqu’à présent, Sony n’avait pas encore communiqué sur les titres proposés aux futurs abonnés PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium, les deux paliers les plus élevés (et donc les plus chers mensuellement).

Tout d’abord, que vous ayiez un PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium, vous aurez toujours droit au jeu en ligne ainsi qu’aux jeux gratuits disponibles tous les mois. Cela ne change donc rien pour tous ceux qui connaissaient le PlayStation Plus actuel.

Maintenant, en ce qui concerne les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium, voici la liste non exhaustive des jeux qui seront accessibles gratuitement dès le lancement de ces abonnements :

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Bloodborne | FromSoftware, PS4

| FromSoftware, PS4 Concrete Genie | Pixelopus, PS4

| Pixelopus, PS4 Days Gone | Bend Studio, PS4

| Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Death Stranding et Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

| Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

| Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

| Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Ghost of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/PS5

| Sucker Punch, PS4/PS5 God of War | Santa Monica Studio, PS4

| Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

| Guerrilla, PS4 Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Knack | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

| Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

| Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

| Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 MediEvil | Other Ocean, PS4

| Other Ocean, PS4 Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Resogun | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Returnal | Housemarque, PS5

| Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded | Media Molecule, PS4

| Media Molecule, PS4 The Last Guardian | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Until Dawn | Supermassive Games, PS4

| Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Partenaires tiers

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

| Annapurna Interactive,PS4 Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

| Ubisoft, PS4/PS5 Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

| WB Games, PS4 Celeste | Maddy Makes Games, PS4

| Maddy Makes Games, PS4 Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

| Paradox Interactive, PS4 Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

| 505 Games, PS4/PS5 Dead Cells | Motion Twin, PS4

| Motion Twin, PS4 Far Cry 3 Remaster*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Far Cry 4*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

| Square Enix Co. LTD, PS4 For Honor*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Hollow Knight | Team Cherry, PS4

| Team Cherry, PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD, PS4/PS5

| Square Enix Co. LTD, PS4/PS5 Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

| WB Games, PS4/PS5 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

| Annapurna Interactive, PS4 Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

| Rockstar Games, PS4 Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

| Capcom Co., Ltd, PS4 SoulCalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 South Park: The Fractured but Whole*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

| Annapurna Interactive, PS4/PS5 The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Tom Clancy’s The Division*** | Ubisoft, PS4

Les abonnés PlayStation Plus Premium auront de plus droit à un catalogue de titres classiques de la PSone et de la PSP. Certains des titres auront droit à des fonctionnalités non disponibles à l’origine comme la sauvegarde de la partie à tout moment, le rembobinement du jeu, etc. D’autres pourraient bénéficier d’un taux de rafraîchissement et d’une résolution supérieurs. A en juger par la liste, il n’y a pas de titres PS2 remasterisés inédits qu’on n’avait pas déjà découvert sur l’abonnement PlayStation Now sauf les différents volet de la saga Jak et les titres d’éditeurs tiers.

Voici donc la liste annoncée par Sony :

Catalogue des classiques – PlayStation originelle et PSP

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, PlayStation originelle

| Japan Studio, PlayStation originelle Everybody’s Golf | Japan Studio, PlayStation originelle

| Japan Studio, PlayStation originelle Kurushi | Japan Studio, PlayStation originelle

| Japan Studio, PlayStation originelle Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation originelle

| Japan Studio, PlayStation originelle Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation originelle

| Bend Studio, PlayStation originelle Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Partenaires tiers

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle

| Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle

| Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle Worms World Party | Team 17, PlayStation originelle

| Team 17, PlayStation originelle Worms Armageddon | Team17, PlayStation originelle

Catalogue des classiques – Remasters

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Arc : Le Clan des Deimos | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Cloud | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Chronicle | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 FantaVision | SIE, PS4

| SIE, PS4 Everybody’s Tennis | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Jak II | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak 3 | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Forbidden Siren | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Wild Arms 3 | SIE, PS4

Partenaires tiers

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

| Gearbox Publishing, PS4 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

| THQ Nordic, PS4 LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Enfin on a toujours le cas des titres classiques PS3 qui ne seront accessibles qu’en streaming pour les abonnés PlayStation Plus Premium dans les territoires où le cloud gaming est disponible – ce qui est le cas de la France. Vous pourrez ainsi jouer en streaming aux jeux PS3 (mais aussi à certains autres titres ci-dessus) sur votre PS4, votre PS5 ou votre PC en cloud gaming.

Pour les autres pays où le cloud gaming n’est pas disponible, Sony a prévu un abonnement nommé PlayStation Plus Deluxe qui tient compte de l’absence des titres PS3 et donc avec un tarif diminué. Voici donc ci-dessous les titres PS3 que nous français pourront jouer en mode streaming – pour peu évidemment que votre connexion internet ait une bonne bande passante :

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

| Creative Vault Studios, PS3 Demon’s Souls | From Software, PS3

| From Software, PS3 echochrome | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Everybody’s Golf: World Tour | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Everybody’s Golf 6 | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ico | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Infamous | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 Puppeteer | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 rain | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: A Crack in Time | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: Nexus | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Super Stardust HD | Housemarque, PS3

| Housemarque, PS3 Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Partenaires tiers

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd, PS3

| Capcom Co., Ltd, PS3 Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

| Konami, PS3 Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd, PS3

| Capcom Co., Ltd, PS3 Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

| Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3 F.E.A.R. | WB Games, PS3

| WB Games, PS3 Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

| Koei Tecmo, PS3 Red Dead Redemption: Undead Nightmare | Rockstar Games, PS3

Les abonnés PlayStation Plus Premium auront également droit à des versions d’essai limitées dans le temps. Ces versions permettent de découvrir les jeux pendant 2 heures avant de décider de les acheter ou pas. Le temps est décompté uniquement si on est dans le jeu. Et comme bien des versions d’essai, si vous décidez d’acheter le jeu, vous conserverez votre progression.

Voici une liste non exhaustive des titres qui seront proposés au lancement du service :

PlayStation Studios

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

| Naughty Dog, PS5 Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Partenaires tiers

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

| CD Projekt, PS5 Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

| Giants Software GmBH, PS4/PS5 Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Evidemment, ces listes de titres vont évoluer dans le temps mois après mois. Outre les jeux gratuits pour tous les abonnés PlayStation Plus Essential/Extra/Premium, la liste des titres destinés aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium évoluera tous les mois – en milieu de chaque mois avec des nouveaux arrivants et des départs comme c’était le cas dans l’abonnement PlayStation Now.

Pour rappel, le lancement de ces nouveaux PlayStation Plus est prévu pour le 23 juin en France.