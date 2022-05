Sony annonce un nouveau State of Play pour jeudi prochain dédié à la PlayStation VR2

Sony n’a pas encore décidé d’évoquer les futurs titres PS5 alors que la période “E3” arrive bientôt. Toutefois, le constructeur va en montrer un peu plus de son PlayStation VR2.

Si vous êtes possesseur de la PS5 et aimez la réalité virtuelle, vous allez être contents. Sony a décidé d’en montrer un peu plus concernant son futur casque de réalité virtuelle, le PS VR2. Le constructeur avait déjà montre le design du casque et des contrôleurs précédemment, cette fois-ci, Sony va focaliser son stream sur les titres en cours de développement et des “révélations palpitantes de nos partenaires”. Allez comprendre ce que cela signifie.

Rendez-vous donc ici-même jeudi 2 juin à 23h59 (juste avant minuit quoi dans la nuit de jeudi à vendredi prochain). Pour découvrir tout cela 😉