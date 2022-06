EA confirme Madden NFL 23 en août prochain

Electronic Arts a toujours eu de la suite dans les idées. Comme tous les ans, on va avoir droit à une édition de ses titres sport dont Madden NFL 23ème du nom.

Electronic Arts annonce donc Madden NFL 23 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 19 août prochain. Comme vous pouvez vous en douter, on aura droit à diverses mises à jour dans les équipes, les joueurs ainsi que diverses nouveautés.

La principale nouveauté mise en avant par EA est le système de jouabilité FieldSENSE qui sera disponible sur PS5 et XSX/S. Ce système est en fait un ensemble de technologies et de mécanismes qui va, selon EA, impacter le gameplay de Madden NFL 23. Ainsi la technologie d’animation de FieldSENSE va améliorer les interactions physiques. Le mécanisme 360 Cuts permettra aux joueurs de changer de direction de manière très vive. Le Skill Based Passing va donner encore plus de contrôle pour les passes avec la puissance désirée. Bref, EA a décidé d’améliorer le gameplay général de la saga.

Et qui dit nouvelle édition, dit également des nouveautés et des améliorations diverses et variées comme une présentation TV améliorée avec des caméras Touchdown 4K reproduisant les angles de caméra utilisés par les diffusions officielles, de nouveaux types de corps de joueurs, de nouveaux équipements et évidemment un graphisme amélioré grâce à de nouveaux scans aussi bien pour les corps, les tenues que les visages.

Pour les modes, on aura droit à The League, un mode qui va vous proposer de vous créer une carrière en NFL à 5 postes clés donc le poste de decornerback inédit dans la saga. On aura également le mode Franchise pour ceux qui aiment joindre la gestion à l’action avec des agents libres, des systèmes de contrat et de recrutement, etc.

Si vous êtes intéressés pour ce nouvel opus, sachez qu’EA a prévu des bonus de précommande si vous le faites avant le 22 juillet prochain. Ces bonus sont :

3 jours d’accès anticipé

4 600 Points Madden

Droit à la nouvelle version

Défis Accès anticipé exclusifs

Choix de 2 joueurs Élite (1 offensif et 1 défensif)

Matériel All Madden

Élément stratégique Madden

Madden NFL 23 sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 19 août 2022.