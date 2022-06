Test – Souris Trust Ybar GXT 922 – Un excellent rapport qualité/prix

BLOC INFO Constructeur Trust Type Souris ACHETEZ SUR AMAZON Version blanche Version noire

Comme beaucoup de joueurs PC, je suis sûr que vous cherchez une souris gaming qui possède plus de deux boutons programmables si possible avec un bon DPI et un éclairage LED. Et comme beaucoup, vous pensez que ça doit forcément coûter une blinde. Trust vous démontre le contraire avec sa souris Ybar GXT 922.

Soyons lucide, la très grande majorité d’entre nous n’aura jamais un niveau progamer capable de vraiment pleinement puiser dans les performances – annoncées et souvent surréalistes – des souris gaming haut de gamme. Alors pourquoi débourser des dizaines voir plus de 100€ dans une souris ?

Avec la Ybar GXT 922, Trust tente d’offrir une souris gaming performante et confortable à un prix riquiqui. A 25€, cette souris est plus qu’abordable. On pourrait s’attendre à des caractéristiques minimalistes et pourtant Trust a réussi à intégrer bien des fonctionnalités.

Tout d’abord, la souris arbore un design soigné avec les deux côtés texturées pour une meilleure prise en main. Compte tenu de sa forme, je pense que cette souris correspond mieux à celles et ceux qui ont une prise de type palm grip (paume posé sur la souris) ou fingertip (prise du bout des doigts). Si vous avez une prise de type claw grip (doigts pliés, pression des boutons du bout des doigts), elle sera sans doute moins confortable.

Filaire, la Ybar GX922 existe en deux coloris (noir et blanc). Le câble USB torsadé et intégré offre une longueur confortable de 2,1 m. Cette souris est conçu pour les droitiers uniquement. Dommage que Trust n’ait pas jugé bon de proposer une version pour gaucher. La souris dispose de 6 boutons programmables dont deux au niveau du pouce bien pratique pour accéder à certaines fonctions dans les jeux ou lancer des macros. Outre les deux boutons classiques d’une souris, vous en aurez un sur la molette et un autre juste en dessous de celle-ci. La réactivité des boutons est bonne. Ils offrent de bonnes sensations. Je préfère bien sentir le clic et c’est le cas. La molette est confortable avec une légère sensation des crans pour faciliter la navigation web par exemple.

Le capteur atteint les 7200 DPI (200 DPI au min) ce qui est bien suffisant pour la majorité des joueurs. A quoi bon les dizaines de milliers de DPI si on ne sent aucune différence ;). Ayant également la souris Logitech G502 Lightspeed, on ne peut pas dire que j’ai ressenti une énorme différence dans les perfomances entre les deux souris. Et mis à part certains titres très exigeants comme les FPS intenses, le DPI de cette souris largement à mon avis. Autre fonctionnalité cruciale pour les gamers (et les streamers), l’éclairage RGB est intégré pour souligner le bas de la souris et le logo de la marque.

Pour régler tout cela, Trust propose un logiciel à télécharger sur leur site. Ce logiciel fonctionnant uniquement sur Windows – dommage alors que cette souris fonctionne bien sur Mac également – permet de régler la souris selon vos désirs. Vous pourrez ainsi affecter diverses fonctions aux 6 boutons, créer des macros, peaufiner la sensibilité du capteur et régler l’éclairage RGB avec une douzaine d’effets de lumière disponibles. Pour les sobres, vous pourrez évidemment éteindre l’éclairage également.

A l’utilisation, j’ai vraiment trouvé cette souris confortable et avec du répondant. Elle n’a pas grand chose à envier à des souris plus chères. Le seul reproche que je pourrais faire et le plastique utilisé qui aurait mérité une meilleure qualité – probablement au détriment du tarif il est vrai. Cela n’empêche pas la Ybar GX922 (ou 922W pour la version blanche testée ici) d’être un excellent choix avec un rapport qualité/prix imbattable.