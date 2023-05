Découvrez le prologue de Redfall jusqu’en 4K HDR

Le nouveau FPS de Bethesda Softworks développé par Arkane Austin est enfin disponible dans les rayons et pour les abonnés Xbox et PC Game Pass. Que diriez-vous d’y jeter un coup d’oeil.

Redfall est l’un des premiers titres de Bethesda Softworks depuis leur rachat par Microsoft – avec Hi-Fi Rush de Tango GameWorks. Avec ce titre, l’équipe d’Arkane Austin s’attaque au genre FPS coopératif dans un monde ouvert. L’action du jeu se déroule ainsi dans une commune nommée Redfall désormais sous le joug de vampires.

Vous aurez à incarner un des quatre héros avec ses propres capacités pour remplir nombre de missions en solo ou à plusieurs dans un titre qui n’est pas sans rappeler un Left 4 Dead par exemple.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version XSX. Comme vous pouvez le constater le jeu tourne seulement à 30 FPS ce qui est des plus étonnants quand on voit la réalisation qui n’a rien d’extraordinaire. L’équipe a d’ores et déjà annoncé que le jeu sera patché ultérieurement pour proposer un mode performance à 60FPS. Allez savoir pouvoir ce mode n’est pas disponible dès la sortie – encore une décision de marketing certainement. Il est vraiment regrettable que les éditeurs sortent des jeux pas vraiment finis et fassent patienter leurs clients avec des patches censés corriger divers bugs et lacunes.

Bref, je vous laisse juger par vous-même. Personnellement, je ne sentais pas ce projet depuis son annonce et le jeu final ne fait que malheureusement confirmer mes craintes.

Redfall est disponible sur XSX/S et PC.