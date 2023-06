Square Enix montre enfin du gameplay du futur Final Fantasy VII Rebirth

Si Final Fantasy XVI est l’avenir proche de la saga puisqu’il sortira dès la fin de ce mois de juin, le second volet du remake de Final Fantasy VII se prépare pour début 2024.

Square Enix nous permet enfin de découvrir la suite de son remake de Final Fantasy VII avec le volet Rebirth à venir début 2024 sur PS5. La vidéo ci-dessous permet de se faire une idée de la direction prise par l’équipe pour faire de ce remake un véritable nouveau titre avec son lot d’améliorations et de nouveautés. On va donc pouvoir retrouver Cloud, Barret, Tifa, Aerith et Red XIII dans une nouvelle aventure indépendante avec un monde annoncé comme immense. Vivement donc début 2024.

Final Fantasy VII Rebirth sortira sur PS5 début 2024.