Le remake de The House of the Dead sortira sur PS5 en version physique

Microids s’est lancé dans divers remakes. Après Operation Wolf, c’est un autre grand classique du rail shooting qui va revenir à savoir The House of the Dead de Sega.

Après l’avoir déjà sorti sur Switch, The House of the Dead Remake va également sortir sur PS5 dans une version physique toujours sous la forme d’un partenariat entre Microids et Forever Entertainment.

Outre la version standard, Microids va ainsi proposer une Limidead Edition qui comprendra :

Le jeu The House of the Dead : Remake

Une boîte exclusive avec lenticulaire

Deux silhouettes de zombie

Une planche de stickers

Ce remake est développé par MegaPixel Studio et va permettre aux fans du rail shooting de vider leurs chargeurs sur un grand nombre de zombies et de créatures en tous genres. Evidemment, le titre est inspiré par le titre originel créé par Sega au milieu des années 90. Cette version va permettre de jouer seul ou à deux au pad ou à la souris

The House of the Dead Remake est prévu sur PS5 pour le 5 septembre 2023. Il est déjà disponible sur Switch.