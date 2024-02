Un nouveau clavier gaming sans fil chez Corsair avec le K65 Plus Wireless

BLOC INFO Constructeur Corsair Type Clavier gaming ACHETEZ SUR AMAZON

Corsair a une excellente réputation dans le domaine des composants et des accessoires PC. Alors lorsqu’ils annoncent un nouveau clavier on y prête attention.

Avec le K65 Plus Wireless, Corsair propose un clavier gaming mécanique au format 75%. Hé oui, malgré son nom, ce clavier est plus grand que la série des K65 à 65%. La raison est la présence de la rangée de touches de fonction et d’une molette. Vendu avec des switchs de touches linéaires Corsair MLX Red pré-lubrifiés, les sensations de frappe devraient être douces avec une grande réactivité. Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment changer les switchs même à chaud. Afin de réduire le bruit des frappes, ce clavier dispose de deux couches d’insonorisation intégrée. Pour le design, Corsair a opté pour des touches PBT gris nuit et argent lui donnant un look plutôt séduisant.

Puisqu’il s’agit d’un clavier sans fil, le K65 Plus Wireless bénéficie de deux types de connexion sans fil, le 2,4 GHz pour une latence faible pour le gaming et le Bluetooth pour un usage plus classique le tout avec un chiffrement AES sécurisé. L’autonomie annoncée d’une seule charge est de 266 heures (sans RGB utilisé). Compatible PC et Mac, il est facile de basculer de l’un à l’autre via un simple bouton.

Le RGB est évidemment de mise avec une éclairage RGB par touche que vous pourrez configurer avec le logiciel Corsair iCue. Le même logiciel peut également vous permettre de créer des macros, remapper les touche ou synchroniser l’éclairage RGB avec d’autres accessoires.

Le Corsair K65 Plus Wireless est disponible dès à présent chez tous les revendeurs.