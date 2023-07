Sony annonce ses écouteurs sans fil à réduction de bruit WF-1000XM5

BLOC INFO Constructeur Sony Type Ecouteurs sans fil Bluetooth à réduction de bruit active

La gamme des 1000XM de Sony a fait ses preuves depuis des années aussi bien dans leurs versions casques circum-auriculaires (WH-1000XM) que dans leurs versions intra-auriculaires (WF-1000XM). Un nouveau modèle vient donc s’ajouter à la lignée.

Sony annonce le lancement le mois prochain de ses écouteurs intra-auriculaires sans fil à réduction de bruit, les WF-1000XM5. Faisant suite au XM5 version casque, ces écouteurs vont, comme vous pouvez vous en douter, apporter diverses améliorations et nouveautés par rapport aux précédents modèles.

Les WF-1000XM5 ont été conçu pour proposer le meilleur système de réduction de bruit active de la marque ainsi qu’une qualité sonore lors des vos appels de haut niveau. La qualité obtenue est le résultat de l’utilisation de deux processeurs ainsi que de microphones haut performances ainsi que de nouveaux diaphragmes Dynamics Driver X pour une large gamme de fréquences aussi bien dans les aigues que dans les graves. La fonction Speak-to-Chat est pratique puisqu’elle va automatiquement couper la musique dès que vous parlerez pour mieux entendre vos interlocuteurs. La connexion multipoint permet de jumeler ces écouteurs avec deux appareils Bluetooth simultanément. Ils basculeront de l’un à l’autre de manière transparente.

Grâce à trois micros par écouteur dont certains à rétroaction pour éliminer les bruits parasites, la réduction de bruit ambiant est annoncée d’une efficacité redoutable pour que vous puissiez pleinement profiter de votre écoute musicale ou autres. Le processeur V2 permet un traitement audio sur 24 bits avec une amplification analogique avec pour résultat peu de distorsion pour un son clair.

Comme souvent sur les modèles Sony, les WF-1000XM5 sont certifiés Hi-Res Audio Wireless avec le codec LDAC. Par ailleurs, ils bénéficient de la technologie DSEE Extreme pour une amélioration en temps réel des sources sonores compressées et sont compatibles avec le 360 Reality Audio de la marque. Le son ) 360° profite également de la technologie de suivi de la tête pour que le son s’ajuste en fonction de vos mouvements de tête par rapport à la position de votre smartphone.

Plus petits d’environ 25% et plus légers d’environ 20% que le modèle précédent, les WF-1000XM5 devrait être plus agréables à porter même pendant une longue durée. Son autonomie est importante puisqu’elle peut atteindre les 8 heures d’écoute et 24 heures si vous ajoutez la charge disponible sur l’étui de recharge fourni. Par ailleurs, vous pourrez récupérer 60 minutes en seulement 3 minutes de charge si nécessaire.

Les Sony WF-1000XM5 seront disponibles à partir du mois d’août 2023 en deux coloris pour environ 320€ tout de même.