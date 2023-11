Encore plus de contenus pour TT Isle of Man Ride on the Edge 3 avec le nouveau DLC

Pour celles et ceux qui veulent rouler encore à tombeaux ouverts sur les routes de l’île de Man sans risque, Nacon et RaceWard proposent un nouveau DLC.

Nommé 2023 TT Races Roster, cette extension va ajouter le contenu officiel de l’édition 2023 de l’évènement. Ainsi, vous aurez droit aux versions 2023 des pilotes et de leurs motos. TT Isle of Man Ride on the Edge 3 présentera 43 pilotes et livrées et 12 nouveaux compétiteurs uniques. Divers correctifs et nouveautés feront leur apparition parallèlement à cette extension comme le mode contre la montre qui sera accessible à tous les possesseurs du jeu sans distinction.

Cette extension prépare également l’arrivée de la prochaine saison eSport de TT Isle of Man Ride on the Edge 3.

TT Isle of Man Ride on the Edge 3 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.