Tales of Kenzera Zau, un metroidvania en hommage aux pères disparus

La culture africaine est très (trop) rarement abordée dans le monde du jeu vidéo. Pour cette fois-ci, EA via son label EA Originals donne sa chance à un projet d’une jeune équipe Surgent Studios avec un metroidvania séduisant.

L’équipe anglaise de Surgent Studios n’est pas un simple développeur de jeux vidéo puisqu’ils travaillent aussi dans le domaine du cinéma et de la TV mais avec ce Tales of Kenzera Zau, le fondateur du studio en un fait un projet plutôt personnel en hommage à son défunt père.

S’inspirant de cultures bantoues, Tales of Kenzera Zau nous fait incarner Zau, un jeu homme endeuillé. Guidé par Kalunga, le Dieu de la Mort, Zau va tenter d’arracher son père des griffes de la mort dans un metroidvania à la direction artistique soignée. Il va devoir user de ses pouvoirs cosmiques de chaman guerrier avec les masques du Soleil et de la Lune pour survivre dans son périple. Il peut ainsi manipuler le temps et figer les ennemis pour mieux les éliminer ou projeter des lances enflammées.

A en juger par les images et la vidéo, ce titre est plutôt séduisant. Il va falloir attendre le printemps prochain pour découvrir le résultat. Si le jeu vous intéresse déjà, les précommandes sont ouvertes et permettent de récupérer 2 compétences dans le jeu ainsi que quelques bonus comme une BD numérique.

Tales of Kenzera Zau est prévu sur PS5, XSX/S, Switch et PC pour le 23 avril 2024 pour environ 20€.