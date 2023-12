Nacon lance sa nouvelle manette Evol-X sous licence officielle Xbox

Les accessoiristes ont de nombreuses solutions pour les joueurs quelle que soit la machine. Chez Nacon, on vous propose de pouvoir remplacer le pad officiel Xbox par un modèle filaire concurrent.

Lancée sous licence officielle Xbox, la Nacon Evol-X profite de l’expertise de la société dans le domaine des accessoires et plus précisément des pads consoles. Comme vous pouvez vous en douter, Nacon s’est largement inspiré de la manette Xbox officielle pour proposer une prise en main familière aux possesseurs de consoles Xbox. On retrouve ainsi une forme similaire, tous les boutons et toutes les gâchettes et les fameux sticks asymétriques.

La manette possède également 4 moteurs de vibration, 2 dans les gâchettes et 2 dans les poignées. La prise mini-jack 3.5 mm est également disponible pour pouvoir utiliser votre casque gaming. Nacon a agrandi un peu les boutons d’actions pour plus de confort et un revêtement antidérapant pour une bonne prise en main.

Plusieurs coloris sont disponibles. Les versions noir et blanc sont proposées à 35€. Les versions Pro Noir et Pro Carbon ainsi qu’une version RGB le sont pour 40€ environ. Un cadeau de Noël possible en quelque sorte pour qui manque de pads pour jouer 😉