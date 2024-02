AVerMedia lance deux nouvelles cartes de capture vidéo PCIe

BLOC INFO Constructeur AVerMedia Type Carte de capture vidéo ACHETEZ SUR AMAZON Live Gamer 4K 2.1 GC 575 Live Streamer Ultra HD GC 571

La capture vidéo est cruciale pour tous les streamers et les youtubers comme votre serviteur. AVerMedia est l’un des principaux pourvoyeurs de solutions. Deux nouvelles cartes sortent des usines des taïwanais d’Avermedia.

Certains utilisateurs préfèrent les boîtiers de capture externes. Mais beaucoup utilisent des cartes de capture PCI dans leur PC. AVerMedia propose donc deux nouvelles solutions : la Live Streamer Ultra HD GC 571 et la Live Gamer 4K 2.1 GC 575.

La carte de capture la plus abordable est la Live Streamer Ultra HD GC 571. Sous ce nom se cache une carte permettant de capturer jusqu’en 4K30 avec un passthrough en 4K60 HDR et VRR pour une fluidité optimale. Il est possible également de capturer en 1080p120. De ce fait, vous pourrez capturer vos vidéos tout en conservant le visuel optimal pour continuer à jouer de manière confortable. AVerMedia a conçu cette carte avec pour cible les streamers qui veulent jouer en 4K60 HDR VRR tout en diffusant leur gameplay sur les plateformes de streaming avec facilité. Cette carte nécessite simplement un port PCIe Gen 3×1 libre dans votre PC.

La seconde carte, la Live Gamer 4K 2.1 GC 575, pousse les capacités en se reposant sur la technologie HDMI 2.1. Il s’agit d’une carte permettant de capturer jusqu’en 4K60. Le signal sur lequel vous allez jouer peut aller jusqu’à 4K144 avec HDR et VRR. Autant dire que vous pourrez jouer avec une fluidité et une image optimales notamment sur les PS5 et XSX tout en capturant en 4K60 le tout avec une latence ultra-faible pour un jeu sans lag perceptible. Et histoire de bien s’intégrer dans votre PC, cette carte bénéficie d’un éclairage RGB personnalisable via le logiciel AVerMedia Gaming Utility.

Pour capturer ou streamer, AVerMedia propose toujours gratuitement son logiciel RECentral facile d’utilisation.

La Live Streamer Ultra HD GC 571 est disponible pour 180€ environ.

La Live Gamer 4K 2.1 GC 575 est disponible pour 270€ environ.

