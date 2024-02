Monster Hunter Stories va être adapté sur PS4, Switch et PC

Capcom a de quoi puiser dans son catalogue d’anciens titres pour divers remakes. Après les Resident Evil, l’éditeur nippon s’attaque à un remake d’un des volets de la saga Monster Hunter.

Sorti sur la Nintendo 3DS en 2016 puis sur iOS et Android, Monster Hunter Stories était en fait un spin-off à la saga de Capcom. Développé à l’époque par Marvelous et Capcom, Monster Hunter Stories était un RPG avec des combats au tour par tour. Aucun rapport donc avec le côté action/RPG des Monster Hunter traditionnels. Ce n’est pas la seule différence. En effet, si on passe son temps à chasser les monstres dans les Monster Hunter, ici, vous incarnerez un rider qui va lier des liens avec les monstres. A vous de faire éclore vos « monsties », les personnaliser et tisser des liens d’amitié avec eux pour exploser ensemble le royaume.

Pour ce remaster, Capcom a évidemment amélioré divers aspects par rapport à la version 3DS. On aura ainsi un affichate haute définition au format 16/9ème avec des modélisations plus détaillées. L’équipe va également ajouter un doublage complet en japonais et en anglias avec évidemment des sous-titres dans différentes langues comme le français. Un mode musée vous permettra de découvrir toutes les musiques du jeu ainsi que divers croquis de développement. Et, Capcom va permettre à tous les futurs possesseurs de profiter des contenus des mises à jour 1.20 et 1.30 qui n’étaient jamais sorti en occident sur la version 3DS.

Monster Hunter Stories est prévu sur PS4, Switch et PC pour l’été 2024.