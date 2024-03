Pilotez des monster trucks avec Monster Jam Showdown

Les italiens de Milestone déclinent leur expertise dans le domaine auto/moto avec une nouvelle simulation. Cette fois-ci, ils s’intéressent aux monstres à 4 roues.

Milestone a tout simplement signé un accord avec Feld Motor Sports, les organisateurs de la Monster Jam pour développer et sortir Monster Jam Showdown sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour cette année 2024.

Ce jeu de course est développé sur l’Unreal Engine 5 pour proposer une réalisation moderne et un système physique réaliste. Monster Jam Showdown permettra de participer aux compétitions officielles de la Monster Jam et proposera 40 trucks dans le jeu de base – 26 autres seront ajoutés via des DLC gratuits ou payants ensuite. Pour plus de variétés, plus de 140 carrosseries seront à débloquer. Le jeu proposera trois catégories de circuits : les stades de baseball, les pistes de vitesses et les terrains de football américain avec leur lot de tracés. Milesone ajoutera également des courses dans des décors inspirés par les grands espaces américains comme le désert de la Vallée de la Mort, les forêts du Colorado ou encore les montagnes de l’Alaska. Enfin pour varier les plaisirs, les développeurs ont prévu 10 modes de jeux en ligne ou hors ligne avec même la possibilité de jouer en écran partagé.

Monster Jam Showdown est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour courant 2024.