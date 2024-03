Capcom montre de nouvelles images de son Kunitsu-Gami Path of the Goddess

Après le Xbox Partner Preview et le Capcom Highlights, on en sait un peu plus sur ce projet original de Capcom et il devrait plaire aux fans d’action et de stratégie.

En effet, ce titre aux allures très nippones tirant partie du folklore du pays au soleil levant même l’action un brin slash’em all avec de la stratégie. En effet, à travers les zones de jeux, vous allez devoir affronter les Ikoku, des monstres sinistres, ayant envahis une montagne. Incarnant un certain Soh, il faudra sauver les villageois et rétablir la paix en purgeant la corruption infectant la terre du mont Kafuku.

Kunitsu-Fami Path of the Goddess va ainsi alterner des séquences de stratégie avec celles d’action grâce à un cycle jour/nuit. En effet, de jour, le joueur que vous êtes allés devoir jouer les stratèges en planifiant la purification. Il lui faut sauver les villageois et leur attribuer des rôles – comme bûcheron pour le combat au corps à corps, archer pour le combat à distance ou encore ascètes capables d’utiliser des sorts – et des positions afin de les préparer à la bataille qui débutera à la nuit tombée. Vous allez donc devoir payer de votre personne pour combattre les monstres ou aider vos compagnons. A tout moment, vous pourrez revoir votre stratégie et replaçant les combattants à travers la zone de combat.

Réalisé avec le RE Engine que vous connaissez sans doute à travers les récents remakes de la saga Resident Evil, le jeu offre une direction artistique totalement différent qui n’est pas, à titre personnel, pour me déplaire. Il faudra voir si le jeu final sera suffisamment riche et intéressant.

Kunitsu-Gami Path of the Goddess est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour l’été 2024. En attendant, admirez la vidéo et les images ci-dessous.