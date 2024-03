Bandai Namco et Reflector Entertainment présentent enfin du gameplay pour Unknown 9 Awakening

Le projet Unknown 9 Awakening se montre enfin sous la forme d’une vidéo de gameplay histoire qu’on puisse se faire une idée de ce qui nous attend.

Toujours en développement chez Reflector Entertainment, Unknown 9 Awakening est leur tout premier projet prévu pour l’été 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Comme vous pouvez vous en douter via la vidéo ci-dessous, il s’agit dont d’un jeu d’action/aventure narratif à la troisième personne. Le joueur devra incarner une certaine Haroona – incarnée par l’actrice Anya Chalotra que vous avez peut-être pu découvrir dans la série The Witcher. Ce personnage possède une capacité spéciale qui lui permet d’aller explorer dans le Revers, une dimension parallèle bien mystérieuse. A vous de l’aider à maîtriser les pouvoirs que lui permettent cette capacité tout en tentant de contrer les plans d’une organisation secrète nommé la Leap Year Society cherchant à utiliser le Revers pour changer le cours de l’histoire de l’humanité.

Le jeu va vous pousser à jouer avec subtilité puisqu’il faudra tenter de surprendre les ennemis, de passer par leur esprit pour les contrôler, d’esquiver des balles, de créer des boucliers pour se protéger ou encore de projeter des rayons d’énergie. Bref, à vous de jongler entre ses différentes capacités.

Unknown 9 Awakening est qu’un des produits de l’univers Unknown 9 que prépare Reflector Entertainment. En effet, l’équipe a prévu de produire divers aventures interconnectées sous la forme de BD, de podcasts ou encore de romans en plus de ce jeu.

Unknown 9 Awakening est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour l’été 2024.