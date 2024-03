Skydance New Media dévoile leur jeu Marvel 1943 Rise of Hydra

S’il avait déjà été teasé il y a déjà un moment, cette fois-ci, Skydance New Media montre à quoi devrait ressembler leur projet Marvel 1943 Rise of Hydra.

Skydance New Media se lance dans le gaming et semble ne pas vouloir faire de la figuration. On les connait plus pour leurs productions cinématographiques mais avec le projet Marvel 1943 Rise of Hydra, ils veulent frapper un grand coup.

L’intrigue de Marvel 1943 Rise of Hydra va réunir Captain America est Black Panther des années 40 à savoir Azzuri, le grand-père du Black Panther qu’on a vu dans les films dans le Paris occupé. Nos deux héros vont devoir s’allier pour faire face à un ennemi commun. Et vu le titre du jeu, on peut donc s’attendre à ce que le duo ainsi que deux autres personnages, Gabriel Jones des Howling Commandos et Nanali une espionne du Wakanda aient à faire face à Hydra.

La bande-annonce que je vous propose de regarder ci-dessous tourne avec le moteur du jeu à savoir l’Unreal Engine 5 et a d’ailleurs été dévoilé lors de la conférence State of Unreal d’Epic Games. Il a ainsi été confirmé que l’intégralité des séquences de la bande-annonce sont du rendu temps réel. Autant dire que si le gameplay conserve ce niveau de détail graphique, Marvel 1943 Rise of Hydra pourrait être l’une des plus superproductions à suivre d’ici sa sortie en 2025.

Sachez que la personne au coeur de ce projet n’est autre qu’Amy Hennig qui a notamment travaillé sur les Soul Reaver et des Uncharted. Il s’agira donc d’un jeu d’action/aventure narratif de la même veine que les Uncharted avec un univers et une réalisation évidemment totalement différents. Il me tarde de voir ce que donnera le gameplay d’un tel projet.

Pour le moment aucune machine n’a été évoqué mais il est plus que probable que Marvel 1943 Rise of Hydra ne concerne uniquement que les PS5, XSX et PC. A suivre donc…