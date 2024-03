Découvrez le prologue de Rise of the Ronin jusqu’en 4K

Lorsque la célèbre Team Ninja s’essaie à un genre légèrement différent tout en conservant ce qui fait la force de leurs titres, cela donne un Rise of the Ronin prenant à souhait.

Les créateurs des Ninja Gaiden, des Nioh ou encore du récent Wo Long Fallen Dynasty reviennent avec ce Rise of the Ronin qui fait énormément penser à un Ghost of Tsushima. On va plonger dans un action/RPG à monde ouvert dans un Japon de la fin du 19ème siècle en pleine métamorphose. Le gameplay repose évidemment sur un système de combat proche de ce qu’on a connu dans leurs précédents titres avec une précision et un timing de rigueur. Même l’ergonomie de l’interface est similaire à leurs dernières productions. Toutefois, le jeu est à mon sens nettement moins punitif que dans le récent Wo Long Fallen Dynasty par exemple. On progresse donc de manière plus classique et c’est plutôt plaisant avec son monde ouvert à explorer. Imaginez un Assassin’s Creed avec un système de combat riche et cela vous donne une petite idée.

La vidéo ci-dessous a bien entendu été capturé sur la version PS5 puisque le jeu ne sort – pour le moment – que sur la console de Sony. Elle a été capturé en mode performance mais il existe d’autres modes. Je pense que ce mode est le meilleur compromis. Le framerate vise le 60FPS même si on décèle ça et là des ralentissements. A noter que la vidéo a été capturé avant la disponibilité du patch day one qui doit corriger divers bugs et améliorer les performances du jeu.

Rise of the Ronin est prévu pour le 22 mars 2024 sur PS5.