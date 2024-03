Découvrez la démo de Sand Land jusqu’en 4K

Bandai Namco a sorti un peu à l’improviste une démo de son futur Sand Land. Je vous propose de jeter un coup d’oeil aux versions PS5 et XSX/S.

Sand Land est inspiré par la création d’Akira Toriyama du même nom. Les joueurs vont incarner le prince des démons Beelzebub à la recherche d’une source d’eau légendaire avec divers compagnons. A vous l’exploration d’un immense désert.

La démo permet de découvrir une fraction de ce qui vous attend. On y découvre un gameplay somme toute plutôt classique avec des environnements peut-être un peu vides – c’est un désert il est vrai. Les vidéos ci-dessous ont été capturé sur PS5 et XSX. La démo existe aussi sur PC et compte tenu du style visuel, elle est relativement similaire même si elle profite d’une résolution native sur ma machine de guerre. Peut-être que je vous l’ajouterais prochainement si j’ai un peu de temps pour la capturer 🙂

Sand Land est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC pour le 26 avril 2024.