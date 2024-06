Jannik Sinner et Gucci débarquent sur TopSpin 2K25

La simulation tennistique de 2K va s’enrichir avec du nouveau contenu à débloquer avec une mise à jour à venir à la fin juin.

Le tout récent numéro 1 mondial, Jannik Sinner, va rejoindre Fereder, Alcaraz, Williams et les autres sur TopSpin 2K25. Les fans du champion italien vont donc pouvoir l’incarner et profiter de ses coups dévastateurs – enfin espérons-le – sur les divers courts du jeu.

Parallèlement, cette mise à jour va également ajouter du contenu de la marque Gucci. Ainsi, vous aurez la possibilité de débloquer des vêtements de la marque pour habiller votre joueur ou votre joueuse. Pour les obtenir, il faudra participer à la futur Gucci Tennis Cup du mode World Tour pendant les différentes semaines dans le cadre de la saison 2 :

Du 27 juin au 4 juillet 2024 ;

Du 11 au 18 juillet 2024 ;

Du 25 juillet au 1er août 2024 ;

Du 8 au 15 août 2024.

En plus de ces vêtements, TopSpin 2K25 va bénéficier de l’ajout d’un nouveau court de tennis, le G-Court sur le thème de la marque Gucci évidemment. Il sera disponible dès le 20 juin gratuitement pour tous les possesseurs du jeu. Ce court créé en collaboration avec Gucci est totalement inédit. Il s’agit d’un court en gazon que vous pourrez sélectionner en mode exhibition et évidemment sur le mode World Tour avec la Gucci Tennis Cup pendant une durée limitée.

Comme je vous l’évoquais dans mon test, il était fort probable que 2K enrichisse son TopSpin 2K25 au fil des mois. Espérons que ces mises à jour seront récurrentes pour enrichir un titre qui, au lancement, me semblait un peu trop pauvre. Même si ces ajouts sont sympathiques, j’espère que l’équipe de développement prévoit d’ajouter du contenu gameplay avec des modes et plus de variété pour le mode carrière.

TopSpin 2K25 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.