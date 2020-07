Ubisoft Forward – Assassin’s Creed Valhalla sortira en novembre

Ubisoft a profité de son stream Ubisoft Forward pour en montrer bien plus de sa nouvelle superproduction Assassin’s Creed Valhalla. Et cette fois-ci on découvre le jeu sous le regard de la version féminine d’Eivor.

Ubisoft confirme donc la date de sortie du nouvel opus de la saga Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Valhalla, prévue donc pour le 17 novembre 2020 comme dévoilé par les fuites de ces dernières heures. A cette date, le jeu sera disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Pour les futurs possesseurs de la PS5 et de la XSX, Ubisoft promet que vous pourrez récupérer gratuitement une mise à jour si vous avez déjà acheté la version sur la console de la précédente génération. La mise à jour sera disponible au lancement des consoles.

Pour ceux qui n’avaient pas suivi, Assassin’s Creed Valhalla nous emmène dans l’Angleterre médiévale où vont sévir les vikings. Vous incarnerez Eivor (qui peut donc être un homme ou une femme), un(e) viking norvégien(nne) et allez devoir étendre la colonie pour renforcer votre pouvoir en Angleterre.

La nouvelle vidéo que vous pouvez voir ci-dessous – ainsi que la grande galerie – permet de découvrir divers éléments du jeu. On apprend ainsi qu’on va pouvoir se lancer dans des raids pour piller des villages et ainsi pouvoir construire sa colonie, l’agrandir et augmenter votre puissance. Petit à petit, il vous faudra trouver des alliés pour étendre votre colonie, la défendre, etc. Les alliances, les dialogues, vos décisions auront un impact sur votre progression.

Ce nouvel Assassin’s Creed Valhalla proposera la plus grande variété d’ennemis jamais créé dans un des épisodes. Tous auront des caractéristiques, capacités, techniques de combat propres qu’il faudra déjouer pour les vaincre. Pour cela vous pourrez notamment pouvoir combattre avec deux armes à la fois ou encore utiliser un arc et des flèches. Vous pourrez aussi harponner vos ennemis pour mieux les ramener à votre portée et les massacrer. Des armes de jet seront aussi disponibles. A vous de choisir la combinaison d’armes qui correspond le mieux à votre façon de combattre.

Et comme tout Assassin’s Creed, Valhalla permettra de jouer de manière plus discrétion avec de l’infiltration. Et une fois encore on pourra se fondre dans la population grâce à la fameuse capuche.

On pourra personnaliser Eivor avec nombre d’éléments de personnalisation comme la coiffure, les tatouages, les peintures de guerre, les armes, les costumes, etc. Originalité, il sera possible de switcher entre la version homme ou femme à tout moment comme bon vous semble.

Côté ressources, Assassin’s Creed Valhalla va vous pousser à l’explorer le monde ouvert créé par les développeurs. A vous de chasser et cueillir pour reprendre de l’énergie ou améliorer son équipement. Vous pourrez également découvrir des temples et des ruines qui proposeront des défis ou de nouvelles activités pour améliorer votre combattant mais également votre colonie. Le jeu regorge de lieux à explorer.

Enfin, Assassin’s Creed Valhalla va proposer des assauts contre des forteresses saxonnes. Ces combats vont certainement rappeler quelque chose aux fans de For Honor.

Les précommandes ont déjà débuté. Ceux qui précommanderont auront droit à des bonus sous la forme d’un roman et d’un artbook ainsi qu’à la bande originale du jeu.

Assassin’s Creed Valhalla est prévu pour le 17 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Il sera disponible sur PS5 et XSX au lancement de ces machines.