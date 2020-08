Doom Eternal et The Elder Scrolls Online seront mis à jour sur next gen

Petit à petit les éditeurs et développeurs annoncent leur stratégie concernant la PS5 et la XSX. Pour aujourd’hui c’est l’américain Bethesda Softworks qui donne des indications sur deux de ses titres.

Ainsi, Doom Eternal et The Elder Scrolls Online vont être patchés pour profiter de la puissance de la PS5 et de la XSX. Si vous possédez déjà ce jeu respectivement sur PS4 ou Xbox One, vous pourrez profiter de la mise à jour gratuitement. Pour le moment, l’éditeur n’a pas donné de détail sur ce qui sera amélioré sur PS5 et XSX. On va supposer une meilleure résolution et peut-être un meilleur framerate.

A priori, l’éditeur prévoit d’autres mises à jour gratuites vers les PS5 et XSX pour d’autres titres. On en saura plus dans les semaines à venir.