L’arrivée imminente de la PlayStation 5 appuyée par Sony avec un concours pour l’achat d’une de ses TV, sous conditions

Une fois n’est pas coutume, Sony profite de l’arrivée de sa nouvelle console, la PlayStation 5, pour mettre en avant ses téléviseurs.

Si bien évidemment de nos jours Sony rime en effet avec PlayStation, la firme japonaise est au demeurant connue pour son matériel Hi-Fi, audio et vidéo. À l’occasion de la sortie de sa nouvelle console, le géant de l’électronique vous permet de bénéficier d’un an d’abonnement gratuit au PlayStation Plus. Pour rappel, la souscription à ce service permet l’accès sur PS4 et bientôt PS5 au jeu en ligne, à des jeux gratuits chaque mois ainsi qu’à un espace de sauvegarde dans le Cloud d’environ 100 Go.

Pour tout achat d’une TV Sony (éligible à l’offre) sur l’un des sites marchands partenaires, Sony promet en effet aux 5000 premiers participants, remplissant l’ensemble des conditions, de bénéficier d’un an offert au service PlayStation Plus. Pour ceux qui seraient déjà abonnés, l’offre viendra bien évidemment se cumuler à l’abonnement déjà en cours. Et c’est peut-être une bonne occasion pour celles et ceux qui le souhaiteraient de faire l’acquisition d’une TV 4K et, pourquoi pas, un modèle compatible 120 Hz. Voici donc en détails les modalités de ce concours/offre :

Les 5 000 clients les plus rapides pourront en profiter. Pour cela il suffit de suivre les étapes détaillées ci-dessous dans les 15 jours suivant l’achat de la TV.

Rendez-vous sur le site https://www.sony.fr/electronics/offres entre le 12 novembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.

Sélectionner la vignette de l’offre et cliquez sur « participer ».

L’inscription en ligne est obligatoire pour bénéficier de l’offre.

Puis :

– Compléter le formulaire dédié à l’offre ;

– Télécharger en ligne votre facture d’achat ;

– Télécharger la photo de l’étiquette du code barre produit et numéro de série préalablement découpés du carton d’emballage ;

– Valider le formulaire ;

– Si l’enseigne d’achat dispose d’une page d’avis, déposez votre avis sur le produit en fin de parcours via le lien proposé.

La validation électronique du formulaire déclenchera l’émission d’un code de participation qui permettra de suivre l’avancée de la participation.

Les heureux gagnants recevront leur code PlayStation Plus sous 2 à 3 semaines environ.

Un jeux concours aura également lieu pour ceux qui laisseront un avis sur le site internet de leur distributeur, ils pourront peut-être gagner une barre de son Sony HT-G700.