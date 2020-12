Bonnes fêtes et bonne année 2021 !!!

2020 aura été une année vraiment particulière. On aura tous eu à faire face à un des plus importants et les plus impactants évènements de notre vie avec la pandémie. Espérons que 2021 sera le début d’un renouveau pour tous.

Face aux difficultés impliquées par la CoVid-19, certain(e)s auront pu un peu mieux traverser cette période délicate et historique comme nous autres les gamers. Les périodes de confinement et de couvre-feu ont été de bonnes raisons de se lancer dans nombre de jeux qu’on n’avait pas pu avancer ou qu’on n’avait pas eu le temps de débuter. A Playscope, on a essayé de continuer à vous informer et vous divertir dans le domaine du jeu vidéo et du hi-tech. Pour 2021, cela va continuer.

Outre les évènements dramatiques qui ont troublé le monde, 2020 aura été une année assez dense pour nos passions communes. Nombre de titres de qualité sont sortis – et certains moins bons aussi. Une nouvelle génération de consoles est apparue. Nombre de produits et gadgets hi-tech ont tant bien que mal réussi à être lancé par leurs constructeurs. Si l’aspect festif de tous les lancements ont manqué, on aura au final pu voir la majorité des produits sortir à peu près dans les temps – avec plus ou moins de bonheur il est vrai. Il faut également admettre que nombre de projets ont subi des retards ou reports et une partie ne verra pas le jour avant 2021.

En cela, 2021 devrait être – je croise les doigts – une meilleure année pour le jeu vidéo et le hi-tech ou tout autre domaine d’ailleurs. L’arrivée des vaccins laisse espérer un recul de la pandémie, même si, soyons lucide, on va devoir vivre avec pendant encore un bon moment. Mais petit à petit, nos vies devraient revenir à une certaine « normalité masquée ». J’espère ainsi pouvoir vous souhaiter une bonne année 2022 dans un atmostphère moins pesant l’année prochaine.

Qu’attendre alors de 2021? Dans le domaine du jeu vidéo, petit à petit une partie du public va basculer sur la nouvelle génération – si les deux constructeurs parviennent à augmenter leur production et fournir les revendeurs cela va de soit. C’est aussi sur 2021 qu’on devrait voir de plus en plus de titres profitant des capacités de la PS5 ou XSX/XSS. Côté Sony, on va voir débarquer les Ratchet & Clank, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, de quoi titiller l’intérêt des fans qui vont peut-être passer à la PS5 pour l’occasion. Côté Microsoft, le seul espoir de titre maison d’envergure est Halo Infinite qui fait partie des titres 2020 reportés. Les éditeurs tiers feront évidemment leur job en proposant nombre de titres dont certains seront dévoilés dans la première moitié 2021.

Dans la tech, l’année va commencer avec un CES de Las Vegas en virtuel avec pour sûr diverses annonces. 2021 sera sans doute l’année du retour d’AMD dans le domaine des GPU haut de gamme. AMD va sans doute tenter d’aller chercher NVidia comme ce qu’ils ont fait côté CPU en allant cherchant Intel avec leurs forts séduisants Ryzen 5XXX. C’est en tous les cas de bonnes nouvelles pour les gamers sur PC de voir AMD maintenir la pression. La concurrence a toujours du bon. Le monde mobile va continuer son bonhomme de chemin et les constructeurs continuer à bourrer leurs smartphones de technologie. Apple de son côté, avec l’avènement des Mac à base de SoC ARM maison va certainement continuer sur la lancée après des premiers Mac M1 plutôt époustouflants qui vont être suivi par des modèles encore plus puissants. Leur approche va certainement impacter et influencer ce qui va se passer dans le monde Wintel tôt ou tard. Microsoft a d’ailleurs déjà indiqué travailler sur de nouvelles machines à base de SoC ARM et améliorer son Windows ARM. Apple a jeté un pavé dans la mare en cette fin 2020 et 2021 devrait voir nombre de belligérants soit se poser des questions, soit commencer à lancer des manoeuvres. Cela va être très intéressant à suivre car au final, cela ne sera que bénéfice pour nous les utilisateurs finaux.

Une nouvelle année donc d’informations qu’on partagera et analysera avec et pour vous. Une nouvelle année de jeux à écumer. Une nouvelle année de produits tech pour les geeks que nous sommes. Une nouvelle année de vidéos gaming et tech sur nos différentes chaînes Youtube. Bref, une nouvelle année pour continuer à assouvir nos passions.

Malgré ces temps difficiles, avec l’équipe, nous vous souhaitons tout de même d’excellentes fêtes et une bonne année 2021 – disons une meilleure année 2021 – pour vous et vos proches.

Prenez bien soin de vous et de vos proches et jouez bien ! ^_^

Team Playscope