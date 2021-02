La saison 3 d’Hyper Scape arrive dans moins de deux semaines

Le battle royale d’Ubisoft, Hyper Scape, continue d’évoluer avec de nouvelles saisons et de nouveaux contenus pour les fans. La saison 3 arrive bientôt.

Ubisoft annonce la prochaine arrivée de la saison 3 d’Hyper Scape pour le 11 mars prochain sur PS4, Xbox One et PC ainsi que les consoles next gen. Cette nouvelle saison va apporter son lot de nouveautés comme :

Nouvelle version 2.0 de la carte de Neo Arcadia

Nouveau hack, Pare-feu

Nouveaux points d’intérêts

Nouveau hub en 2D dans le menu principale pour une expérience de jeu plus rapide

Trois nouveaux modes de jeu Ruée vers la couronne en escouade – 60 joueurs, classé Ruée vers la couronne en solo – 60 joueurs, non classé Match à mort par équipe en 6v6, non classé



Et évidemment, on aura droit à divers pass combats moyennant un nombre de Bitcrowns avec des paliers et des objets cosmétiques à récupérer.

Hyper Scape est disponible en free to play sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC.