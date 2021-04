De nouvelles affaires à résoudre avec The Great Ace Attorney Chronicles sur PS4, Switch et PC

Malgré le succès des séries mettant en scène nombre d’avocats plus ou moins véreux, cette thématique n’a quasiment jamais été abordé dans le jeu vidéo. Capcom avait réussi à innover avec la série des Ace Attorney qui va donc revenir avec une petite compilation inédite en occident.

Capcom annonce ainsi The Great Ace Attorney Chronicles sur PS4, Switch et PC pour l’été prochain. The Great Ace Attorney Chronicles comprend en fait The Great Ace Attorney Adventures et The Great Ace Attorney 2 Resolve, deux titres inédits chez nous.

Dans ces titres, il va falloir une fois encore faire preuve de discernement et tenter de résoudre différentes affaires en tant qu’avocat de la défense. Ces titres vont se dérouler à la fin du 19ème siècle où vous incarnerez un ancêtre de Phoenix Wright. Nommé Ryunosuke Naruhodo, vous allez être emporté dans la période Meiji au Japon et l’ère victorienne anglaise. A vous de démêler le vrai du faux au tribunal lors de 10 affaires en rassemblant preuves et en interrogeant les témoins.

The Great Ace Attorney Chronicles offrira par ailleurs du contenu bonus avec huit mini-épisodes supplémentaires et trois costumes alternatifs qui avaient été proposé en DLC au Japon.

The Great Ace Attorney Chronicles sortira sur PS4, Switch et PC pour le 27 juillet 2021. Capcom a prévu également un bundle digital comprenant à la fois The Great Ace Attorney Chronicles mais également Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy également sur PS4, Switch et PC.