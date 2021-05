Des contenus bonus pour Mass Effect Edition Légendaire

Les fans de la célèbre trilogie de SF peuvent se réjouir avant même la sortie du jeu. Bioware et EA ont mis à disposition des bonus que vous pouvez aller écouter ou télécharger dès à présent.

Bioware et EA ne vont plus tarder à lancer Mass Effect Edition Légendaire, compilant les trois premiers volets dans des versions remasterisées. Ainsi, pour les fans qui veulent se préparer au lancement, vous allez pouvoir obtenir un artwork en la créant vous-même via la page suivante. Il vous suffira de choisir vos personnages préférés pour que le site vous génère une image partageable (format 1:1 ou 9:16) ou un fond d’écran 4K et même une jaquette imprimable que vous pourrez insérer dans la boîte du jeu si vous avez acheté la version physique. (cf.images ci-dessous).

Mais ce n’est pas tout puisqu’EA et Bioware ont mis à disposition sur Youtube une vidéo comprenant quelques 88 pistes musicales de la trilogie. Autant dire que vous pouvez vous plonger d’ores et déjà dans l’univers de cette trilogie en vous tapant les trois bandes originales. (cf. player Youtube ci-dessous).

Enfin, et là cela va plaire à nombre d’entre vous, Bioware a décidé de vous filer gratuitement nombre de contenus bonus que vous pouvez télécharger sur la page officielle. A vous alors les 88 morceaux musicales en fichier MP3 à écouter avec votre matériel favori, 2 artworks et 2 BD numériques et un lithographie numérique du Normandy le tout en PDF, le célèbre vaisseau de la saga. Comme l’indique le site officiel, cette offre est limitée dans le temps – jusqu’au 31 mai prochain – ou dans la limite de la capacité de téléchargement maximale (allez savoir à quoi cela correspond). Donc, si vous êtes fans, foncez récupérer ces petits cadeaux

Préparez-vous à (re)découvrir la saga en version remasterisée. Il me tarde d’y plonger moi qui avait jamais eu le temps de la terminer totalement principalement en raison d’un gameplay rigide et à un manque de fluidité. On peut espérer que ces remasters seront à la hauteur des machines actuelles.

Mass Effect Edition Légendaire sortira sur PS4, Xbox One et PC le 14 mai 2021. Elle tournera évidemment sur PS5 et XSX/XSS.