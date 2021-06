Après l’hopital, Two Point vous propose de gérer une fac

D’anciens membres ayant créé le classique Theme Park à l’époque de Bullfrog avait fondé Two Point Studios et lancé Two Point Hospital. Cette fois-ci, ils vont s’attaquer à la vie universitaire.

Si vous êtes aspirant ou jeune étudiant ou si vous avez envie, comme moi, de (re)vivre les folies de la vie estudiantine, ce Two Point Campus a de quoi attirer l’attention. Le concept de base est somme toute simple. Au lieu de gérer un hôpital, cette fois-ci, vous devrez gérer un campus universitaire.

A vous de construire et diriger le campus de vos rêves. Toutes vos décisions vont ainsi impacter la vie de vos étudiants mais également de votre staff professorial et technique. Construisez de magnifiques bâtiments et des environnements propices à l’étude – et aux fiestas également évidemment ^_^. Outre les extérieurs, vous devrez également aménager les intérieurs comme les dortoirs et nombre de types de pièce pour que tout le monde s’y sente bien et y trouve son compte.

Ce campus propose en outre des matières bien délirantes comme l’école de chevalier ou la gastronomie typé estudiantine à savoir toute bouffe en version oversize.

Bref, attendez-vous à devoir gérer des choses plus ou moins loufoques dans votre campus de rêve. En attendant la sortie, voici donc la première vidéo et les premières images de ce titre.

Two Point Campus est prévu sur consoles (probablement PS5, XSX, PS4 et Xbox One) et PC pour 2022.