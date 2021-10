Nouvelles images, démo, vidéo et date de sortie pour Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Le nouveau titre issu de l’univers Final Fantasy et en cours de développement chez la Team Ninja de Koei Tecmo a enfin une date de sortie ainsi qu’une nouvelle démo sur next gen, une nouvelle vidéo et de nouvelles images ci-dessous suite au stream de Square Enix lors du Tokyo Game Show.

Souvenez-vous. Il y a quelques temps – lors de l’E3 dernier pour être exact – Square Enix annonçait Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, un jeu d’action/RPG en cours de développement par la Team Ninja (Ninja Gaiden, Nioh). Le jeu avait provoqué une polémique en raison de son look très éloigné de l’univers visuel qu’on a l’habitude de voir sur les titres estampillés Final Fantasy. Par ailleurs, il fallait bien avouer que la réalisation semblait très en deça de ce que pouvait faire les consoles. Vous pouvez en juger par vous-même en regardant la vidéo qu’on vous avait proposé de la première démo proposée en juin dernier.

Square Enix a profité du Tokyo Game Show pour en montrer un peu plus de ce projet avec une nouvelle vidéo et des images inédites (cf. ci-dessous). Mieux encore, Square Enix a mis à disposition des possesseurs de PS5 et XSX/S une nouvelle démo sur leurs stores respectifs. Si vous avez une de ces machines, vous pouvez donc aller la télécharger. Si non, attendez un peu. On va tâcher de vous proposer des vidéos de gameplay de cette démo qu’on prépare sur PS5 et XSX. Cette démo est une version étendue de la première proposée en juin dernier avec un niveau supplémentaire, une nouvelle camarade et le jeu multi. Cette démo sera disponible jusqu’au 11 octobre prochain donc si vous avez envie de jeter un coup d’oeil, ne tardez pas trop.

Pour rappel, ce Stranger of Paradise Final Fantasy Origin fait énormément penser à un Nioh dans le gameplay mais dans l’univers Final Fantasy. Toutefois, la direction artistique est bien éloignée du look généralement très colorée des Final Fantasy. Etonnant lorsqu’on sait que c’est toujours Tetsuya Nomura qui est aux commandes du design. Personnellement je n’ai pas d’à priori négatif sur le style visuel. J’en ai plus sur la réalisation qui me semble vraiment en deça des capacités des consoles.

Square Enix a prévu deux éditions. La standard qui comprend que le jeu et une version Deluxe numérique qui comprend un artbook umérique, une mini bande originale et le season pass contenant des missions additionnelles.

Square Enix a profité de son stream pour également donner la date définitive de sortie du jeu. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sera disponible à partir du 18 mars 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC (Epic Games Store). A noter que la mise à jour vers les versions consoles next gen sera gratuite.