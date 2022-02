Nouvel appareil et nouveau territoire pour Microsoft Flight Simulator

Petit à petit Microsoft et Asobo Studio enrichissent la simulation de vol référence, Microsoft Flight Simulator, avec du nouveau contenu. Cette fois-ci, on va pouvoir prendre les commandes d’un vieux coucou légendaire et survoler un continent.

Moyennant 15€, vous allez pouvoir acquérir un appareil mythique, le Fokker F.VII. Cet appareil a fait la réputation de son constructeur néerlandais dans les années 20 et 30 pour sa fiabilité, sa puissance et sa capacité. Capable d’embarquer jusqu’à 8 passagers ou un peu plus de 2,5 tonnes de marchandises, cette appareil a permet à plusieurs compagnies de transporter courrier, fret et passages.

Vous allez donc pouvoir le piloter dans Microsoft Flight Simulator. Le pack vendu permet de piloter plusieurs versions de cet appareil à savoir le Souther Cross, le Friendship, le Josephine Ford, le Fokker F.VIIa et avoir une livrée KLM.

L’autre nouveauté est la septième mise à jour monde pour Microsoft Flight Simulator. Cette mise à jour se focalise sur l’Australie. Les pilotes vont pouvoir survoler des décors grandioses comme la Grande Barrière de corail ou encore survoler l’outback ou les magnifiques côtes. En tout ce sont pas moins de 94 nouveaux points d’intérêt qui sont ajoutés ainsi que 16 activités inédites.

Voici la liste des nouveaux éléments :

Aéroports modélisés à la main :

YLRE – Longreach

YMBT – Mount Beauty

YPBO – Paraburdoo

YSHL – Shellharbour

Voyages de brousse :

La Tasmanie

L’Australie du sud-ouest

De la mer au désert

La Grande Barrière de corail

La côte du Kimberley

Défis d’atterrissage :

Brisbane

Shellharbour

Le Mont Hotham

Katoomba

Mabuiag

Vols de découverte :

La Gold Coast

Sydney

Perth

Darwin

Melbourne

Le Parc National d’Uluru-Kata Tjuta

Les villes photogrammétriques, ajoutées en collaboration avec Bing Maps :

Adelaide

Sydney

Melbourne

Brisbane

Perth

Hobart

Cairns

Darwin

Townsville

Bunbury

Mackay

Cette mise à jour Australie est disponible dès à présent gratuitement pour tous les possesseurs du jeu.

Microsoft Flight Simulator est disponible sur XSX et PC.