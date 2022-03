Encore une démo de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin juste avant sa sortie

Square Enix a profité du State of Play de Sony pour montrer non seulement une nouvelle vidéo mais annoncer la disponibilité immédiate d’une nouvelle démo de son action/RPG développé par la Team Ninja.

Si le Babylon’s Fall est parti sur de (très) mauvaises bases depuis sa sortie il y a quelques jours, un autre projet confié à un développeur tiers est attendu au tournant par les fans de Square Enix et de la saga Final Fantasy.

Très honnêtement Stranger of Paradise Final Fantasy Origin n’a de FF que son nom à mon humble avis. Toujours est-il qu’avec l’aide de la Team Ninja à qui on doit les Ninja Gaiden, les Dead or Alive ou les Nioh, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin nous embarque dans un jeu d’action/RPG qui rappellera indubitablement Nioh. A vous de vous lancer dans une épopée avec vos acolytes à affronter nombre d’ennemis avec des combattants nécessitant un minimum de précision et de patience. Pour avoir joué aux précédentes démos, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin tient vraiment ses origines de Nioh dont les ressemblances dans le gameplay sont assez flagrantes. Ne pensez pas pouvoir jouer bourrin comme dans un simple beat’em all. L’approche combat en équipe est la principale nouveauté.

Pour vous faire une dernière idée, vous pouvez donc allez télécharger la démo dès à présent sur PS5 ou PS4/Pro sur le PlayStation Store.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est prévu pour le 18 mars 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.