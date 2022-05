Xperia 10 IV, le nouveau smartphone milieu de gamme de Sony

Comme tous les ans, chaque constructeur y va de sa nouvelle itération côté mobiles. Sony a annoncé deux nouveaux modèles dont le modèle milieu de gamme, le Xperia 10 IV, aux caractéristiques plutôt alléchantes.

Tournant évidemment sous Android 12, le nouveau Xperia 10 IV reprend le look général de son prédécesseur et bénéficie de diverses améliorations. On notera ainsi :

Une batterie plus importante avec une capacité de 5000 mAh

Une stabilisation d’image optique pour les photos et les vidéos

Prise de vue HDR automatique en cas de faible luminosité

Prise de vue nocturne avec réduction de bruit

Zoom numérique net

Selfies améliorés par l’IA

Un écran OLED 21:9ème de 6 pouces d’une résolution de 2520 x 1080 avec luminosité et contraste élevés

Un son immersif avec les technologies 360 Reality Audio et 360 Reality Audio Upmix qui convertit toute source stéréo en son multidimentionnel

Un poids de 161g

6Go de RAM, 128 Go de stockage avec prise en charge des cartes microSDXC jusqu’à 1 To

Comme bien souvent, l’argumentaire de ce smartphone se focalise – sans jeux de mots – sur l’appareil photo. Dans ce domaine, Sony maîtrise étant elle-même concepteur et producteur de capteurs photo. Pour le Xperia 10 IV, Sony a opté pour trois objectifs – 16, 27 et 54 mm – qui devrait couvrir tous les usages des capteurs avec une résolution respectivement de 8, 12 et 8 mégapixels. Les fans de selfies apprécieront la caméra frontale et ses 8 mégapixels également avec une ouverture F/2.

N’oublions évidemment pas qu’il s’agit aussi d’un téléphone qui prend tous les réseaux y compris la 5G sans parler des réseaux sans fil Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1.

Pour la connectivité filaire, le Xperia 10 IV dispose d’un port USB-C malheureusement uniquement USB 2.0 en vitesse de transfert. Les puristes du son apprécieront la présence d’une prise audio 3,5 mm.

Le Xperia 10 IV sera disponible en 4 coloris – noir, blanc, lavande, menthe – à partir de juin 2022 pour un prix de 499€.