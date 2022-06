Final Fantasy XVI sortira à l’été 2023. Nouvelles images et vidéo

Les rumeurs allaient bon train et c’est avec une relative surprise qu’on a vu, enfin, la nouvelle vidéo de Final Fantasy XVI et dans la foulée, Square Enix a diffusé quelques images de ce tant attendu nouvel opus.

Fini les combats par tour de jeu pour Final Fantasy. Après l’approche action/RPG de Final Fantasy XV, les équipes de Square Enix ont décidé de faire de même sur Final Fantasy XVI. A l’instar de bien des titres de la saga, FFXVI n’est pas une suite à proprement parler.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, les combats semblent des plus intenses et punchy – peut-être même plus que ce qu’on a eu dans FFXV. La vidéo est aussi l’occasion de voir les fameux Eikons – les divinités qu’on peut invoquer – dont certains vont rappeler de sacrés souvenirs aux anciens qui les avaient découvert dans de précédents volets. L’équipe a toutefois conçu de nouveaux Eikons de quoi apporter un peu de sang neuf – façon de parler – dans la lignée des Eikons.

Hiroshi Takai indique que le jeu est jouable du début jusqu’à la fin. Il reste toutefois énormément de travail avant sa sortie. Ce qu’il implique est qu’un jeu est bien souvent jouable à des mois avant la sortie mais bien des aspects visuels ne le sont pas sans parler des réglages, des équilibrages, etc. Square Enix se donne une bonne année pour peaufiner ce nouvel opus.

Il faudra sans doute attendre encore de nombreux mois pour en voir encore plus probablement au Tokyo Game Show en septembre prochain.

Final Fantasy XVI est prévu pour l’été 2023 sur PS5.​​​