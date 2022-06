NCSoft dévoile un jeu narratif impressionnant répondant au nom de code Project M

Les sud-coréens ont très nettement monté en niveau côté développement de jeux. Jusqu’à présent plutôt focalisé sur les MMORPG et le free to play, ils se lancent dans de nouveaux genres. C’est en tous les cas ce que laisse supposer la magnifique vidéo du Project M de NCSoft.

Via un blog en coréen, NCSoft dévoile son Project M, un jeu narratif qui semble tirer vers le thriller. A voir la vidéo, on ne peut s’empêcher de penser aux titres créés par les frenchies de Quantic Dream avec des quicktime events et autres choix cornéliens qui semblent s’offrir au protagoniste.

L’intrigue semble impliquer un homme cherchant à venger la mort de sa bien-aimée et à protéger leur fille. Il doit lui même échapper à la mort puisqu’on tente à priori de l’éliminer également.

La vidéo ci-dessous montre pêle-mêle des séquences de jeu, des quicktime events, du making of avec la motion capture et le scanning 3D de vrais décors reproduits ensuite sur Unreal Engine 5, moteur sur lequel est développé ce titre. Le rendu est assez bluffant aussi bien sur les protagonistes que pour les environnements.

Pour le moment aucune plateforme n’est confirmé mais on peut pronostiquer sans trop se tromper que le PC fera partie des machines concernées. Il est fort probable que les PS5 et XSX/S soient aussi de potentielles plateformes compte tenu du moteur utilisé. Les boutons affichés dans la vidéo illustrant les actions possibles s’inspirent d’ailleurs des boutons PlayStation.

Réponse donc dans les mois à venir. Pour sûr, on va surveiller ce titre de près.