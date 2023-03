Un livestream de Capcom pour ce jeudi 9 mars

L’éditeur nippon Capcom annonce un livestream pour ce jeudi soir histoire d’évoquer divers titres à sortir dans les semaines et les mois à venir.

Capcom annonce ainsi son livestream que vous pourrez suivre avec le player Youtube ci-dessous pour ce jeudi 9 mars à 23h30 heure française. Ce stream sera l’occasion pour l’éditeur de parler non seulement du remake de Resident Evil 4 qui approche à grands pas mais également de titres tels que Mega Man Battle Network Legacy Collection, Monster Hunter Rise Sunbreak en versions PlayStation et Xbox, Street Fighter 6, Exoprimal et Ghost Trick.

Revenez donc sur cette page si vous voulez voir ce livestream en direct ou en différé.